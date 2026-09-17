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MotoGP 2026: Pedro Acosta Tak Mau Tinggalkan KTM dengan Tangan Hampa

MotoGP 2026: Pedro Acosta Tak Mau Tinggalkan KTM dengan Tangan Hampa
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Pedro Acosta (kanan, bukan yang kiri). Foto: Lluis Gene/AFP

jpnn.com - Delapan seri terakhir MotoGP 2026 bakal menjadi panggung penting bagi Pedro Acosta

Pembalap KTM itu masih memiliki kesempatan untuk mengubah posisi di klasemen sekaligus mengejar pencapaian yang belum pernah diraihnya.

Acosta kini berada di urutan kelima dengan koleksi 209 poin. Posisi tiga besar masih berada dalam jangkauannya karena hanya berjarak 32 poin dari Marco Bezzecchi.

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Situasi tersebut membuat pembalap berjuluk El Tiburon itu belum ingin mengendurkan perjuangannya. Sebaliknya, rider asal Spanyol itu ingin memaksimalkan setiap balapan yang tersisa.

"Saya tidak ingin menutup musim ini dengan kesan bahwa saya berhenti berjuang. Jadi, saya ingin melakukan hal yang sama sampai balapan terakhir," ucapnya.

Kemenangan Perdana Masih Jadi Penantian

Target tersebut menjadi semakin menarik karena Acosta belum pernah berdiri di podium tertinggi sejak memperkuat KTM di MotoGP.

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Dari 55 balapan grand prix yang telah dijalaninya bersama RC16, Acosta 15 kali masuk tiga besar, sedangkan delapan di antaranya berakhir sebagai runner up.

Karena itu, kemenangan perdana menjadi salah satu target utama yang ingin diwujudkannya sebelum meninggalkan KTM.

Delapan seri terakhir MotoGP 2026 bakal menjadi panggung penting bagi Pedro Acosta

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