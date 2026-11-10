MotoGP 2026: Pedro Acosta Ungkap Betapa Mengerikannya Kecelakaan Francesco Bagnaia

jpnn.com - Pedro Acosta dibuat terkejut oleh kecelakaan yang melibatkan Francesco Bagnaia dan Fermin Aldeguer dalam sprint race MotoGP Qatar 2026.

Berada tidak jauh dari lokasi kejadian, pembalap KTM itu menilai insiden tersebut sebagai salah satu kecelakaan paling mengerikan yang pernah disaksikannya.

Bagnaia terjatuh setelah motornya ditabrak Aldeguer ketika keduanya bersaing di lap pertama. Benturan keras membuat pembalap Italia tersebut terlempar dari tunggangannya hingga harus mendapatkan penanganan medis di pinggir lintasan.

Pedro Acosta Menyaksikan Langsung Kecelakaan Bagnaia

Insiden bermula ketika Aldeguer berusaha mengambil posisi Acosta menjelang tikungan terakhir. Namun, manuver tersebut tidak berjalan sesuai rencana dan justru berujung tabrakan dengan motor Bagnaia.

Balapan pun dihentikan sementara. Bendera merah berkibar sebelum kembali dilanjutkan.

Acosta mengaku insiden itu meninggalkan kesan mendalam karena ia melihat langsung kerasnya benturan yang dialami Bagnaia.

"Saya berada cukup dekat. Sudah sangat lama saya tidak menyaksikan insiden separah itu secara langsung di MotoGP. Saya berharap Pecco (Bagnaia, red) tidak mengalami cedera yang lebih serius dan bisa segera pulih," ujarnya.

Akibat kecelakaan tersebut, Bagnaia mengalami patah pada dua tulang metatarsal di kakinya. Menurut Acosta, kondisi tersebut masih jauh lebih baik dibandingkan kemungkinan cedera yang bisa terjadi akibat benturan sekeras itu.