MotoGP 2026: Peluang Juara Dunia Terbuang, Respons Bos Aprilia di Luar Dugaan
jpnn.com - Aprilia sempat menjadi salah satu kekuatan utama dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026.
Namun, kegagalan memaksimalkan sejumlah kesempatan membuat langkah Marco Bezzecchi dan Jorge Martin makin berat.
Meski demikian, hasil tersebut tidak membuat CEO Aprilia Massimo Rivola kecewa terhadap pencapaian timnya.
Pabrikan asal Italia itu justru menunjukkan perkembangan signifikan dengan menghadirkan persaingan di barisan depan.
Bezzecchi dan Martin bahkan sempat menjadi ancaman serius bagi Marc Marquez dalam perebutan gelar.
Massimo Rivola Tetap Bangga dengan Perkembangan Aprilia
Rivola tidak menampik bahwa Aprilia kehilangan banyak poin dalam perjalanan musim ini. Namun, dia memilih melihat pencapaian tim dari sisi positif.
Menurutnya, kemampuan Aprilia bersaing dalam perebutan gelar menjadi bukti bahwa tim telah berhasil membangun motor kompetitif. Kondisi tersebut juga memberinya keyakinan untuk menghadapi musim berikutnya.
"Daripada meratapi poin yang hilang, saya lebih memilih melihat pencapaian besar yang sudah kami raih. Kami kini memiliki motor dan pembalap yang mampu bersaing di level tertinggi," ucapnya.
Aprilia kehilangan banyak poin dalam perburuan gelar MotoGP 2026. Namun, respons Massimo Rivola justru di luar dugaan.
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