MotoGP 2026: Pengakuan Jorge Martin Setelah Gusur Marco Bezzecchi dari Puncak
jpnn.com - Perjalanan Jorge Martin di MotoGP 2026 berubah drastis hanya dalam hitungan beberapa bulan.
Padahal, cedera yang silih berganti pada akhir musim lalu sempat membuat rider Aprilia itu diragukan mampu menjalani musim secara kompetitif.
Namun, situasinya berubah drastis hanya dalam beberapa bulan. Seri Belanda di Sirkuit Assen menjadi bukti terbaru bahwa Martin telah menemukan kembali performa terbaiknya.
Menariknya, Martin tidak memenangi balapan tersebut. Pembalap asal Spanyol itu hanya finis di posisi ketiga setelah memulai lomba dari pole position.
Meski demikian, dengan koleksi 193 poin, Martin sukses menggusur rekan setimnya, Marco Bezzecchi dari singgasana klasemen.
Martin kini unggul tujuh angka atas pembalap asal Italia tersebut.
Di sisi lain, kemenangan MotoGP Belanda 2026 menjadi milik Ai Ogura, sedangkan posisi kedua ditempati Raul Fernandez.
Bagi Martin, keberhasilan memuncaki klasemen menjadi pencapaian yang sulit dibayangkan.
Perjalanan Jorge Martin di MotoGP 2026 berubah drastis hanya dalam hitungan beberapa bulan.
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