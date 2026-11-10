MotoGP 2026: Perjuangan tak Terlihat Jorge Martin Sebelum Mengaspal di Qatar

jpnn.com - Jorge Martin ternyata harus melewati perjuangan berat bahkan sebelum MotoGP Qatar 2026 dimulai.

Cedera pergelangan tangan yang belum pulih membuat pembalap Aprilia itu sempat mempertimbangkan untuk tidak mengikuti seri di Sirkuit Lusail.

Keputusan untuk tetap datang ke Qatar akhirnya membuahkan hasil. Martin berhasil mengumpulkan poin penting melalui finis ketiga pada sprint race dan posisi ketujuh dalam balapan utama.

Hasil tersebut membuat persaingan gelar juara MotoGP 2026 belum sepenuhnya berakhir.

Jorge Martin Sempat Ragu Berangkat ke Qatar

Martin masih berjuang memulihkan kondisi setelah mengalami patah tulang pergelangan tangan kanan akibat kecelakaan pada sprint race MotoGP Australia di Phillip Island.

Cedera itu bahkan membuatnya melewatkan balapan di Malaysia. Kondisinya juga belum sepenuhnya membaik ketika jadwal GP Qatar tiba.

Martin mengakui keputusan untuk terbang ke Qatar bukan perkara mudah. Namun, rider asal Spanyol itu akhirnya mampu menuntaskan akhir pekan dengan hasil yang cukup memuaskan.

"Sampai Selasa sebelum balapan, saya masih belum yakin bisa datang ke Qatar. Namun, pada akhirnya saya berhasil menyelesaikan akhir pekan dengan hasil podium di sprint race dan finis tujuh besar pada balapan utama," ucapnya.