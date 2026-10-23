MotoGP 2026: Pramac Yamaha Sampai Harus Meyakinkan Toprak Razgatlioglu, Ada Apa?

jpnn.com - Pramac Yamaha harus mengambil keputusan sulit terkait Toprak Razgatlioglu yang mengalami cedera bahu saat menjalani rangkaian MotoGP Indonesia 2026.

Pembalap asal Turki itu akhirnya harus mengakhiri musim debutnya lebih awal demi menjalani operasi.

Toprak mengalami dislokasi bahu kanan saat sesi latihan terakhir di Mandalika. Meski cedera, dia tetap mengikuti kualifikasi dan sprint race sebelum memutuskan mundur dari balapan utama.

Hasil pemeriksaan setelah kembali ke Eropa menunjukkan kondisi bahunya lebih serius daripada perkiraan awal. Operasi pun dijadwalkan berlangsung di Milan pada Senin (26/10/2026).

Toprak Ingin Menyelesaikan Balapan

Direktur Tim Pramac Gino Borsoi mengungkapkan bahwa Toprak sebenarnya ingin tetap membalap hingga musim berakhir. Tim bahkan harus meyakinkannya bahwa operasi merupakan pilihan terbaik untuk menjaga kondisinya.

"Situasi ini tentu mengecewakan bagi Pramac Yamaha. Bukan hanya tim yang merasakan dampaknya, tetapi juga para penggemar MotoGP," ucapnya.

Borsoi menjelaskan Toprak merasa kecewa karena harus meninggalkan lintasan lebih cepat. Mantan pembalap WSBK tersebut masih bertekad mengikuti lima seri tersisa, tetapi tim memilih memprioritaskan persiapannya untuk musim depan.

"Toprak sangat ingin menuntaskan balapan terakhir musim ini. Karena itu, kami harus berusaha keras meyakinkannya bahwa menjalani operasi sekarang merupakan langkah yang paling tepat," tambahnya.