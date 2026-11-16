MotoGP 2026: Presiden FIM Luruskan Ancaman Sanksi untuk Yamaha

jpnn.com - Presiden Federasi Balap Motor Internasional (FIM) Jorge Viegas meluruskan soal polemik absennya Yamaha dari MotoGP Qatar 2026.

Viegas menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak bisa berujung pada hukuman olahraga karena regulasi saat ini belum mengatur sanksi bagi tim atau pembalap yang tidak mengikuti sebuah balapan.

Pabrikan asal Jepang itu sebelumnya menarik Monster Yamaha dan Pramac beserta empat ridernya dari MotoGP Qatar.

Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan kebijakan perjalanan internal perusahaan di tengah situasi keamanan Timur Tengah yang memanas akibat konflik Iran.

Sikap Yamaha sempat memicu respons keras dari pihak penyelenggara MotoGP. Namun, Viegas memberikan penjelasan berbeda mengenai kemungkinan hukuman yang dapat dijatuhkan.

Presiden FIM Tegaskan Tidak Ada Sanksi Olahraga

Viegas menilai pernyataan MotoGP yang menyebut absennya Yamaha bisa membawa konsekuensi olahraga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut dia, regulasi FIM belum menyediakan dasar untuk memberikan hukuman semacam itu.

"Aturan yang berlaku sekarang tidak memberikan ruang bagi kami untuk menghukum pembalap yang tidak mengikuti sebuah seri. Jadi, ancaman sanksi olahraga tersebut tidak memiliki landasan dalam regulasi saat ini," katanya.