MotoGP 2026: Quartararo dan Rins Diharapkan Cepat Beradaptasi dengan Yamaha YZR-M1 V4
jpnn.com, JAKARTA - Monster Energy Yamaha MotoGP menandai babak baru dalam sejarahnya dengan memperkenalkan Yamaha YZR-M1 2026 bermesin V4.
Peluncuran livery dan motor anyar ini digelar di Indonesia, sekaligus menjadi sinyal kuat transformasi teknis Yamaha di panggung MotoGP.
Penggunaan mesin V4 pada YZR-M1 2026 menandai perubahan paling radikal Yamaha dalam beberapa dekade terakhir.
General Manager Divisi Pengembangan Olahraga Motor Yamaha Motor Co., Ltd. sekaligus Presiden Yamaha Motor Racing, Takahiro Sumi menyebut proyek ini sebagai pencapaian besar yang dikerjakan secara paralel dengan musim balap 2025.
"Tantangan pengembangan di tengah kompetisi aktif menuntut sinergi erat antara tim teknis Yamaha di Jepang dan Italia," kata dia dalam keterangan resmi, Jumat (23/1).
Paolo Pavesio selaku Managing Director Yamaha Motor Racing menambahkan bahwa lingkungan kerja lintas budaya menjadi kunci lahirnya YZR-M1 V4.
Motor bukan sekadar evolusi, melainkan hasil perombakan menyeluruh demi meningkatkan performa jangka panjang.
Dari sisi balap, Massimo Meregalli menegaskan fokus Yamaha pada 2026 adalah membangun konsistensi.
