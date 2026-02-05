MotoGP 2026: Quartararo Mengalami Kecelakaan, Paddock Yamaha Sontak Mencekam

jpnn.com, SEPANG - Tes resmi MotoGP 2026 di Sirkuit Sepang berubah mencekam bagi Fabio Quartararo, termasuk Yamaha.

Rider 26 tahun itu mengalami kecelakaan hebat saat melaju di tikungan 5. Insiden pun langsung menyita perhatian paddock.

Quartararo terjatuh cukup keras hingga harus dilarikan ke pusat medis sirkuit.

Meski demikian, pembalap berjuluk El Diablo itu sempat kembali ke lintasan dan bahkan mencatatkan waktu yang menempatkannya di posisi kesembilan tercepat.

Namun perjuangan tersebut harus dibayar mahal. Rasa sakit di bagian jari tangan tak lagi bisa ditahan.

Hasil pemeriksaan tim menyatakan Quartararo mengalami patah tulang jari disertai luka lecet serius di bagian lengan.

Cedera menjadi pukulan ganda bagi Yamaha. Selain kehilangan rider andalannya di sisa tes, pengembangan motor baru bermesin V4 yang tengah disiapkan untuk MotoGP 2026 ikut tersendat.

Quartararo pun memilih mengakhiri seluruh rangkaian tes lebih cepat demi memulihkan kondisi fisiknya.