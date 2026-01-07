MotoGP 2026: Rahasia Kecil di Balik Helm Marc Marquez

jpnn.com - Marc Marquez dikenal bukan hanya karena prestasinya di lintasan MotoGP, tetapi juga karena kebiasaan-kebiasaan detail yang dia jalani secara konsisten setiap kali turun mengaspal.

Rutinitas itu mencakup hal-hal sederhana, mulai dari pilihan warna pakaian hingga urutan mengenakan perlengkapan sebelum memacu motornya.

Melansir Motosan, pembalap asal Spanyol itu menjelaskan bahwa kebiasaan yang dia jalani bukanlah bentuk kepercayaan klenik, melainkan cara untuk menjaga fokus dan ketenangan sebelum balapan dimulai.

Marquez menyebut pendekatan itu serupa dengan yang dilakukan legenda tenis dunia, Rafael Nadal, yang dikenal memiliki rutinitas ketat demi mempertahankan konsentrasi saat bertanding.

Salah satu kebiasaan Marquez adalah konsistensi dalam memilih warna pakaian.

The Baby Alien mengenakan celana dalam berwarna biru saat menjalani sesi latihan, sementara warna merah menjadi pilihannya ketika memasuki sesi balapan resmi.

Tak hanya itu, urutan mengenakan perlengkapan juga tak pernah dia ubah. Marquez selalu berganti pakaian terlebih dahulu sebelum memakai helm.

Setelah itu, kakak kandung Alex Marquez tersebut memasang sarung tangan kanan lebih dulu, lalu memasang earplug secara bersamaan di kedua telinga.