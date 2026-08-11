MotoGP 2026: Raul Fernandez Menang di Inggris, Tradisi Aneh Ini Kembali Terjadi

jpnn.com - Raul Fernandez menjadi nama terbaru yang mencatatkan diri sebagai pemenang MotoGP Inggris.

Pembalap Trackhouse Racing itu membawa Aprilia ke podium pertama setelah menuntaskan balapan utama di Sirkuit Silverstone, Minggu (9/8/2026).

Fernandez tampil dominan sejak awal lomba. Dia mampu mempertahankan posisi terdepan hingga bendera finis dikibarkan dan mengungguli Jorge Martin dengan jarak 2,538 detik.

Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Fernandez pada MotoGP 2026 sekaligus kemenangan keduanya sepanjang karier di kelas premier.

Silverstone Punya Tradisi Unik

Kemenangan Fernandez turut melanjutkan catatan menarik di MotoGP Inggris. Silverstone kembali menghadirkan pemenang berbeda dalam 12 edisi terakhir.

Artinya, tidak ada pembalap yang mampu mengulang kemenangan dalam 12 edisi terakhir MotoGP Inggris.

Rangkaian tersebut dimulai setelah Jorge Lorenzo meraih kemenangan pada 2013. Sebelumnya, Lorenzo menjadi pemenang pada 2012 sehingga tercatat sebagai pembalap terakhir yang mampu menang dua kali beruntun di Silverstone.

Setelah itu, gelar juara selalu berpindah tangan. Marc Marquez, Valentino Rossi, Maverick Vinales, Andrea Dovizioso, Alex Rins, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, Aleix Espargaro, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, hingga Raul Fernandez secara bergantian menjadi pemenang.