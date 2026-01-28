menu
MotoGP 2026: Red Bull KTM Pasang Target Tinggi
Skuad Red Bull KTM MotoGP. Foto: ktm

jpnn.com - Menandai musim ke-10 di kelas utama Grand Prix, Red Bull KTM MotoGP memperkenalkan susunan pembalap sekaligus livery terbaru motor balapnya.

Skuad utama Red Bull KTM tetap mengandalkan kombinasi agresif antara Pedro Acosta dan Brad Binder.

Sementara itu, tim satelit Red Bull KTM Tech3 diperkuat duet berpengalaman Enea Bastianini dan Maverick Vinales.

Meski tampil dengan corak baru, identitas khas KTM tetap dipertahankan.

Warna oranye dominan masih menjadi simbol karakter agresif dan ambisi besar KTM dalam persaingan MotoGP yang makin ketat.

Manajer Tim Red Bull KTM Factory Racing, Aki Ajo, menilai musim lalu sebagai fase penting dalam proses pembangunan tim.

Setelah menghadapi awal musim yang menantang, KTM berhasil menunjukkan progres signifikan.

“Tahun lalu cukup istimewa bagi kami. Kami mengalami peningkatan yang stabil sepanjang musim."

