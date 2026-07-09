MotoGP 2026: Sachsenring Kembali Memanggil Marc Marquez, Rekor Bersejarah Menanti

jpnn.com - MotoGP Jerman 2026 bisa menjadi akhir pekan yang sangat spesial bagi Marc Marquez.

Pembalap Ducati itu berpeluang mengukir sebuah pencapaian yang belum tentu bisa disamai banyak rider.

Kesempatan emas itu datang pada seri MotoGP Jerman 2026 yang akan berlangsung akhir pekan ini di Sirkuit Sachsenring, lintasan yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu arena paling bersahabat bagi pembalap Marquez.

Sepanjang kariernya, Marquez telah mengoleksi 12 kemenangan di Sachsenring dari berbagai kelas balap.

Jika kembali menjadi yang tercepat, dia akan menyamai catatan 13 kemenangan milik legenda balap, Giacomo Agostini di sirkuit tersebut.

Catatan impresif itu membuat banyak pihak kembali menempatkan Marquez sebagai salah satu kandidat terkuat untuk meraih kemenangan meski penampilan pada seri sebelumnya tidak berjalan sesuai harapan.

Setelah mencatat hasil sempurna di Hungaria dan Brno, pembalap asal Spanyol itu gagal mempertahankan momentumnya di MotoGP Belanda. Marquez harus puas finis ketujuh, sementara kemenangan menjadi milik Ai Ogura.

Kini, fokus Marquez sepenuhnya tertuju ke Sachsenring. Rider berjuluk The Baby Alien itu menilai karakter lintasan di Jerman lebih sesuai dengan kondisi fisiknya yang belum pulih 100 persen.