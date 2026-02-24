MotoGP 2026 Segera Dimulai, Ancaman Mengintai Marc Marquez
jpnn.com - Kejuaraan balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP 2026 akan dibuka di Sirkuit Buriram, Thailand.
Semua mata tertuju pada Marc Marquez, juara bertahan, yang kembali berusaha mempertahankan reputasinya di seri perdana musim ini.
Hasil tes pramusim memberi gambaran persaingan yang ketat.
Alex Marquez dari Gresini tampil impresif di Sepang, sedangkan Marco Bezzecchi (Aprilia) menjadi yang tercepat di Buriram.
Kondisi ini memicu pertanyaan, mampukah Marc Marquez kembali mendominasi seperti musim sebelumnya?
Rangkaian balapan di Buriram akan dimulai dengan sesi free practic pada Jumat (27/2/2026), dilanjutkan latihan resmi, kemudian sprint race di hari kedua, Sabtu (28/2/2026).
Adapun balapan utama akan berlangsung pada Minggu (1/3/2026) dengan total 26 lap.
Sejauh ini, Ducati dan Marc Marquez memiliki catatan gemilang di Thailand.
Seri perdana MotoGP 2026 di Buriram siap memanas! Marc Marquez juara bertahan, tapi para rivalnya berambisi menggoyang
