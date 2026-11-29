jpnn.com - VALENCIA - Dansa Terakhir di MotoGP 2026, yakni Race MotoGP Valencia 2026 di Circuit Ricardo Tormo, Minggu (29/11) malam WIB berakhir penuh momen haru.

Raul Fernandez finis pertama, tetapi nyaris semua perhatian tertuju kepada Marc Marquez.

Marc memberikan penampilan super di balapan terakhir dalam karier MotoGP-nya.

Marc memenangi persaingan ketat melawan Marco Bezzecchi demi posisi kedua.

Marc sempat memberikan tekanan kepada Raul Fernandez di lima lap terakhir.

Nyaris seluruh penonton di tribune berdiri menyaksikan perjuangan Marc mendekati Raul.

Namun, Raul juga gila di balapan terakhir ini. Di awal race, Raul memenangi pertarungan dengan Marc Marquez demi posisi depan, setelah itu menjauh dari lawan-lawannya.

Apa kata Marc soal balapan terakhirnya?