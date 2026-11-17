jpnn.com - Marco Bezzecchi sempat menjadi kandidat kuat juara dunia MotoGP 2026.

Namun, dominasi pembalap Aprilia itu perlahan memudar akibat satu masalah yang belum berhasil diatasi, yakni performanya dalam sprint race.

Bezzecchi mengawali musim dengan empat kemenangan dari tujuh seri pertama. Rider asal Italia itu bahkan sempat unggul 102 poin atas Marc Marquez. Kini, situasinya berbalik setelah Marquez mengambil alih persaingan gelar.

Kelemahan Fatal Bezzecchi

Performa Bezzecchi pada sprint race menjadi salah satu penyebab posisinya merosot. Tercatat, dia hanya mengumpulkan 80 poin, sedangkan Marquez sudah meraih 164 angka.

Bezzecchi pun mengakui bahwa format balapan pendek tersebut masih menjadi kelemahannya.

"Balapan sprint menjadi titik lemah saya, tetapi ini semua hanyalah masalah pengalaman. Segala sesuatu membantu kita untuk belajar dan berkembang," ucapnya.

Bezzecchi Bidik Kebangkitan pada 2027

Meski demikian, Bezzecchi berhasil kembali meraih kemenangan di Indonesia dan Qatar. Sayangnya, hasil tersebut belum cukup untuk menutup ketertinggalannya dari Marquez.

Kini, pembalap Italia itu bertekad memperbaiki kekurangan yang selama ini menghambat penampilannya.