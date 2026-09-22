MotoGP 2026: Sempat Ketakutan, Pedro Acosta Malah Bikin Sejarah di Austria

jpnn.com - Pedro Acosta akhirnya meraih kemenangan perdana di MotoGP setelah melewati akhir pekan yang penuh tekanan di Austria.

Pembalap KTM itu menaklukkan balapa utama MotoGP Austria 2026 di Red Bull Ring, Minggu (20/9/2026) malam WIB.

Hasil tersebut terasa spesial karena sebelumnya Acosta sempat dua kali terjatuh.

Dari Jatuh hingga Memimpin

Acosta mengalami kecelakaan saat sprint race ketika sedang memimpin. Tekanan kembali muncul setelah dia terjatuh pada sesi pemanasan.

Namun, Acosta mampu bangkit ketika balapan utama dimulai. Sempat turun ke posisi kelima, pembalap asal Spanyol itu kemudian melewati Marc Marquez, Ai Ogura, dan Marco Bezzecchi.

Pada lap kesembilan, Acosta mengambil alih posisi terdepan dari Jorge Martin dan mempertahankannya hingga finis.

"Setelah dua kesalahan itu, saya sempat takut kembali melakukan hal yang sama. Beruntung, tim mampu menyiapkan motor dengan baik sehingga saya bisa fokus lagi saat balapan," ucapnya.

Pecah Telur di Kandang KTM

Kemenangan tersebut menjadi yang pertama bagi Acosta dalam balapan utama MotoGP setelah 56 kali start.