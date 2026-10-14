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MotoGP 2026: Sempat Ribut di Mandalika, Alex Rins Punya Harapan untuk Marshal

MotoGP 2026: Sempat Ribut di Mandalika, Alex Rins Punya Harapan untuk Marshal
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Rider Yamaha Alex Rins. Foto: MOHD RASFAN/AFP.

jpnn.com - Pembalap Yamaha Alex Rins berharap insiden dengan marshal di MotoGP Indonesia 2026 tidak hanya berakhir dengan permintaan maaf darinya.

Rider asal Spanyol itu juga ingin petugas yang terlibat dalam kejadian tersebut menyampaikan permintaan maaf.

Perselisihan itu bermula pada Jumat (9/10/2026), ketika Rins terjatuh dan berusaha kembali ke garasi untuk melanjutkan sesi. 

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Namun, marshal yang mengendarai skuter tidak bersedia mengantarnya. Situasi tersebut memicu emosi Rins hingga dia mengacungkan jari tengah kepada petugas.

Insiden itu kemudian menjadi sorotan dan membuatnya menerima ancaman pembunuhan. Rins akhirnya meminta maaf atas tindakannya, tetapi berharap persoalan tersebut dilihat dari kedua sisi.

"Saya sudah menyampaikan permintaan maaf atas apa yang terjadi. Namun, saya juga berharap marshal tersebut bersedia melakukan hal yang sama karena situasi saat itu benar-benar berada di luar kendali," ucapnya.

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Meski masih berharap ada permintaan maaf dari marshal, Rins tidak ingin insiden tersebut terus menjadi bahan pembicaraan.

"Menurut saya, tidak ada manfaatnya ketika kita terus menghabiskan waktu untuk membahas kejadian ini. Saya rasa cukup sampai di sini," tandasnya.

Pembalap Yamaha Alex Rins berharap insiden dengan marshal di MotoGP Indonesia 2026 tidak hanya berakhir dengan permintaan maaf darinya.

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