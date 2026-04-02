MotoGP 2026: Sempat Terpuruk, Enea Bastianini Kini Berani Menantang Marc Marquez

jpnn.com - Enea Bastianini menunjukkan progres positif pada MotoGP 2026 setelah sempat mengalami awal musim yang sulit.

Pembalap KTM Tech3 itu tampil lebih kompetitif bahkan sempat terlibat duel dengan Marc Marquez di pada seri Amerika Serikat.

Bastianini mengaku puas dengan performanya di Austin.

Dia mampu meningkatkan ritme dan mendekati Marquez pada lap-lap terakhir meski akhirnya belum berhasil menyalip rivalnya tersebut.

"Di penghujung lomba saya bisa mendekati Marc (Marquez, red). Itu jadi pertarungan yang sangat sulit karena dia benar-benar memacu motornya di lap terakhir," ucapnya.

Pembalap asal Italia itu juga mengungkapkan sempat melihat celah untuk melakukan manuver.

Namun, upayanya tidak berjalan mulus karena kehilangan momentum saat ke luar tikungan.

"Saya mencoba mencari peluang di tikungan 11 dan sempat punya kesempatan di tikungan berikutnya, tetapi akselerasi saya tidak cukup untuk menyelesaikan manuver," lanjutnya.