jpnn.com - Kritik Fabio Di Giannantonio terhadap Marc Marquez setelah sprint race MotoGP Qatar 2026 sempat menjadi perbincangan.

Insiden yang memicu komentar tersebut bermula ketika Marquez dan Marco Bezzecchi terlibat duel di Tikungan 1.

Bezzecchi yang mencoba menyalip dari sisi dalam justru terjatuh setelah bersenggolan dengan pembalap Ducati tersebut.

Steward FIM mengategorikan kejadian itu sebagai insiden balapan. Namun, keputusan tersebut mendapat kritik dari pihak Aprilia.

Di Giannantonio Tegaskan Tidak Menyalahkan Marquez

Rekaman percakapan Di Giannantonio dengan Marquez beredar beberapa jam setelah sprint race. Dalam video tersebut, Diggia terlihat mengingatkan Marquez agar lebih memperhatikan posisi Bezzecchi.

Pembalap yang karib disapa Diggia itu akhirnya menjelaskan maksud perkataannya. Dia menegaskan bahwa komentarnya bukan ditujukan untuk menghakimi ataupun menggurui pembalap lain.

"Saya tidak sedang menyampaikan vonis atau mengajari siapa pun. Saya juga seorang pembalap yang bisa melakukan kesalahan seperti orang lain," katanya.

Diggia mengaku pernah menghadapi manuver serupa ketika berduel dengan Johann Zarco di Motegi. Saat itu, dia menyisakan ruang sekitar setengah meter dan sudah memperkirakan Zarco akan mencoba masuk untuk menyalip.