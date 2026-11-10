MotoGP 2026: Setelah Absen di Qatar, Yamaha Kini Berhadapan dengan Ancaman Besar

jpnn.com - Keputusan Yamaha absen dari MotoGP Qatar 2026 berpotensi menimbulkan konsekuensi serius.

Pabrikan asal Jepang tersebut kini harus menghadapi kemungkinan sanksi setelah memilih melewatkan balapan di Sirkuit Lusail akibat situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.

CEO MotoGP Carlos Ezpeleta memastikan pihaknya akan membicarakan persoalan tersebut secara langsung dengan Yamaha.

Namun, dia belum bersedia mengungkapkan bentuk tindakan yang mungkin diambil terhadap pabrikan berlogo garpu tala itu.

MotoGP Belum Umumkan Hukuman untuk Yamaha

Yamaha tidak hadir dalam seri Qatar karena kebijakan perjalanan internal perusahaan di tengah meningkatnya ketegangan akibat konflik Iran.

Keputusan tersebut membuat MotoGP kehilangan seluruh pembalap Yamaha dalam balapan akhir pekan lalu itu.

Situasi ini menjadi persoalan tersendiri karena Yamaha memiliki ikatan kontrak komersial dengan MotoGP Group.

Meski demikian, Ezpeleta menegaskan bahwa pembahasan mengenai kontrak tersebut tidak bisa disampaikan secara terbuka.