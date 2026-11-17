MotoGP 2026: Skenario Gila Menanti Marc Marquez, Gelar dan Rekor Langka Bisa Direbut
jpnn.com - Marc Marquez berpotensi menciptakan akhir pekan bersejarah saat tampil di MotoGP Portugal 2026.
Bukan sekadar mengamankan gelar juara dunia, pembalap Ducati itu juga bisa menyamai sejumlah catatan legendaris yang pernah ditorehkan para rivalnya.
Sirkuit Portimao akan menjadi saks ketika rangkaian balapan berlangsung pada 20-22 November.
Delapan Gelar Premier Menanti Marquez
Jika berhasil mengamankan titel musim ini, Marquez akan mengoleksi delapan gelar juara dunia di kelas MotoGP atau premier.
Pencapaian tersebut bakal membuatnya sejajar dengan Giacomo Agostini sebagai pembalap dengan gelar MotoGP terbanya pada era 500cc.
Marquez bahkan berpeluang melewati catatan Valentino Rossi yang mengoleksi tujuh titel di kelas premier.
Sprint Race Bisa Jadi Penentu
Menariknya, Marquez tidak perlu menunggu balapan utama pada Minggu (22/11/2026) untuk merayakan keberhasilan tersebut.
Kemenangan dalam sprint race, Sabtu (21/11/2026), sudah cukup untuk mengantarnya mengunci gelar MotoGP 2026.
Marc Marquez berpotensi menciptakan akhir pekan bersejarah saat tampil di MotoGP Portugal 2026.
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