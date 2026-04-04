MotoGP 2026: Start Buruk Marc Marquez, Andrea Dovizioso Ungkap Kondisi Tersembunyi
Marc Marquez. Foto: Motogp

jpnn.com - Marc Marquez belum mampu tampil bersinar di awal MotoGP 2026.

Tiga seri yang sudah dijalani belum menghasilkan podium.

Hal ini memunculkan dugaan bahwa cedera lama yang dialaminya masih berdampak pada performa Marquez di lintasan.

Mantan rivalnya, yakni Andrea Dovizioso menilai kondisi tersebut bukan sekadar masalah teknis, melainkan berkaitan dengan kebugaran fisik Marc Marquez yang belum sepenuhnya pulih sejak insiden di MotoGP Mandalika 2025.

Dovizioso menyebut Marquez memang dikenal sebagai sosok yang jarang mengeluh, sehingga kondisi sebenarnya kerap tidak terlihat oleh publik.

"Marc adalah pembalap yang sangat profesional dan tidak pernah mencari alasan."

"Karena itu, banyak hal tentang kondisinya yang tidak terlihat. Padahal, menurut saya situasinya jauh lebih kompleks dari yang terlihat," kata Dovizioso.

Dia menambahkan performa Marquez di musim ini menunjukkan bahwa The Baby Alien belum berada dalam kondisi ideal.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co