MotoGP 2026: Sudah Juara Dunia, Marc Marquez Masih Punya Misi Penting di Valencia
jpnn.com - Marc Marquez memang telah mengamankan gelar juara dunia MotoGP 2026. Namun, pembalap Ducati itu belum bisa sepenuhnya bersantai karena masih memiliki target lain yang ingin diwujudkan pada seri terakhir di Valencia.
Ducati masih berpeluang merebut gelar juara dunia konstruktor. Karena itu, Marquez bertekad memberikan kontribusi maksimal meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih.
Keberhasilan mengunci gelar juara dunia di MotoGP Portugal menjadi pencapaian besar bagi Marquez. Dia berhasil bangkit dari ketertinggalan 102 poin setelah menjalani operasi bahu pada awal musim.
Marc Marquez Ingin Bantu Ducati Raih Gelar Konstruktor
Kini, pembalap berjuluk The Baby Alien itu mengalihkan perhatiannya ke persaingan konstruktor. Ducati masih tertinggal sembilan poin dari Aprilia menjelang balapan penutup musim di Valencia.
Dia menyadari bahwa balapan terakhir musim ini tetap menyimpan risiko, terlebih setelah melewati rangkaian panjang kompetisi.
Meski demikian, Marquez tetap ingin tampil kompetitif demi membantu Ducati mengejar gelar konstruktor.
"Sejujurnya, saya ingin berhenti sejenak saat ini. Namun, kami sudah sampai pada seri terakhir dan setiap kali berada di lintasan, selalu ada risiko yang harus dihadapi," ucapnya.
"Targetnya ialah membantu Ducati meraih gelar konstruktor atau setidaknya memperkecil jarak."
Marc Marquez memang telah mengamankan gelar juara dunia MotoGP 2026. Namun, pembalap Ducati itu masih memiliki target lain yang ingin diwujudkan di Valencia.
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