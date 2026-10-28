MotoGP 2026: Tak Lagi Terpaku pada Juara, Marc Marquez Ungkap Cara Pandang Barunya
jpnn.com - Marc Marquez mengalami perubahan cara pandang setelah berhasil merebut gelar juara dunia MotoGP 2025.
Rider Ducati Lenovo itu kini lebih mampu menerima hasil balapan yang tidak sesuai harapan, tanpa harus merasa dirinya gagal ketika tak berada di barisan terdepan.
Pengalaman menjadi juara dunia membuat Marquez menyadari bahwa performa seorang pembalap tidak selalu berada di level terbaik dalam setiap kesempatan.
Marquez Lebih Tenang Menghadapi Persaingan
Ada kalanya kondisi tidak mendukung, sehingga hasil yang didapat jauh dari target awal.
Perubahan tersebut membuat pembalap asal Spanyol itu menjalani persaingan dengan sikap yang lebih tenang. Marquez tidak lagi menganggap setiap hasil negetif sebagai sesuatu yang sulit diterima.
"Saya merasa lebih tenang dan tidak mudah terbawa tekanan. Sikap itu membantu saya menerima keadaan saat performa saya sedang tidak maksimal," ucapnya.
Finis di Luar Posisi Terdepan Bukan Lagi Masalah
Marquez juga mengakui bahwa finis di posisi ketujuh merupakan pengalaman yang dahulu sulit dibayangkan sepanjang kariernya.
Meski tetap menghadapi risiko di lintasan, dia kini bisa menerima hasil tersebut sebagai bagian dari perjalanan kompetisi.
Tak lagi terpaku pada gelar juara, Marc Marquez mengungkap perubahan cara pandangnya setelah menaklukkan MotoGP 2025.
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