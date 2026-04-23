MotoGP 2026: Tak Mau 'Diganggu' Martin, Bezzecchi Siapkan Jurus Tembok Ala Rossi

jpnn.com - Persaingan di dalam garasi tim Aprilia pada awal musim MotoGP 2026 mulai terasa.

Dua rider Aprilia, yakni Marco Bezzecchi dan Jorge Martin terlibat duel sengit dalam perebutan posisi teratas klasemen sementara.

Sejauh ini, Bezzecchi tampil lebih konsisten dengan menyapu bersih tiga kemenangan. Hasil itu menempatkannya di posisi pertama klasemen dengan 81 poin.

Namun, keunggulan itu belum sepenuhnya aman karena Martin terus menempel ketat setelah dua kali finis sebagai runner up.

Situasi makin menarik setelah seri MotoGP Amerika Serikat 2026. Martin secara terbuka mengakui ingin mempelajari pendekatan teknis yang digunakan Bezzecchi untuk memaksimalkan performa motor Aprilia RS-GP26.

Menanggapi hal tersebut, Bezzecchi melontarkan candaan yang langsung mengingatkan publik pada strategi klasik di MotoGP.

"Saya mungkin akan bikin 'tembok' di garasi, tetapi itu cuma bercanda. Di satu sisi saya senang karena itu berarti dia (Jorge Martin, red) bekerja dengan baik."

"Namun, karena dia juga cepat, mungkin saya juga akan belajar darinya," ucap Bezzecchi.