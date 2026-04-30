MotoGP 2026: Tampil Stabil, Diggia Justru Akui Ducati Belum Tunjukkan Wajah Aslinya
jpnn.com - Fabio Di Giannantonio mulai menunjukkan performa stabil pada empat seri awal MotoGP 2026.
Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu konsisten berada di barisan depan.
Terbaru, rider yang akrab disapa Diggia itu berhasil finis di posisi ketiga pada MotoGP Spanyol 2026, pekan lalu.
Sementara itu, dalam tiga seri sebelumnya, Diggia juga tampil cukup konsisten.
Dia finis keenam di MotoGP Thailand, mengamankan posisi tiga di MotoGP Brasil, serta meraih posisi keempat di MotoGP Amerika Serikat.
Meski demikian, performa impresif itu belum membuatnya puas.
Pembalap asal Italia itu menegaskan bahwa pengembangan motor Ducati Desmosedici GP26 masih terus berjalan.
Dia menyebut tim masih mengumpulkan berbagai data untuk menemukan setelan paling optimal.
Hasil impresif Fabio Di Giannantonio di MotoGP 2026 menyimpan cerita lain. Ducati GP26 disebut belum menunjukkan wajah aslinya.
