jpnn.com - Sikap Ai Ogura yang terlihat dingin di depan kamera ternyata menyimpan cerita berbeda.

Pembalap Jepang itu mengaku memiliki kecintaan luar biasa terhadap MotoGP meski tidak selalu menunjukkannya kepada publik.

Ogura menyadari sikapnya selama ini kerap disalahartikan. Namun, dia tidak merasa perlu mengubah kepribadiannya hanya demi mendapatkan penilaian positif dari orang lain.

"MotoGP segalanya bagi saya," ucap Ogura.

Dia menegaskan bahwa seluruh pengorbanan dan perjalanan kariernya selama ini memang ditujukan untuk balap motor. Kecintaannya terhadap olahraga tersebut juga tidak bergantung pada bagaimana orang lain memandangnya.

Ada Tekanan yang Tak Disukai Ogura

Meski begitu, kehidupan sebagai pembalap profesional tidak selalu menyenangkan.

Ogura mengaku justru tidak menyukai momen menjelang lampu start menyala karena tekanan yang harus dihadapinya.

"Saya selalu merasa tidak nyaman menjelang balapan dimulai. Ada tekanan besar yang muncul, tetapi sebagai pembalap saya harus menjalaninya," imbuhnya.