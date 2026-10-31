MotoGP 2026: Tertinggal 50 Poin dari Marc Marquez, Marco Bezzecchi Bantah Bos Ducati
jpnn.com - Marco Bezzecchi belum menyerah dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026.
Namun, pembalap Aprilia itu tidak ingin menganggap selisih 50 poin dari Marc Marquez sebagai masalah kecil meskipun manajer tim Ducati Davide Tardozzi masih menjagokan dirinya dalam persaingan.
Pernyataan Tardozzi yang menyebut Bezzecchi masih berpeluang memenangi setiap balapan hingga akhir musim mendapat apresiasi dari sang pembalap.
Meski begitu, rider asal Italia itu memiliki pandangan berbeda mengenai beratnya mengejar ketertinggalan tersebut.
Bezzecchi Punya Pandangan Berbeda dengan Bos Ducati
Tardozzi sebelumnya menilai jarak 50 poin belum cukup untuk menghapus peluang Bezzecchi menjadi juara dunia.
Menurutnya, pembalap Aprilia tersebut masih memiliki kemampuan untuk meraih kemenangan dalam seluruh balapan tersisa.
Bezzecchi berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan petinggi Ducati tersebut. Akan tetapi, dia mengingatkan bahwa selisih poin di antara para pesaing tetap menjadi tantangan nyata.
Bezzecchi menegaskan bahwa keunggulan 50 poin bukan angka yang bisa diabaikan begitu saja. Dia menghargai penilaian Tardozzi, tetapi menyadari jalan menuju gelar juara tidak akan berlangsung mudah.
Selisih 50 poin dari Marc Marquez tak membuat Marco Bezzecchi menyerah. Namun, ada pernyataan bos Ducati yang justru dia bantah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Francesco Bagnaia Kirim Pesan Tegas soal Marquez, Isu Team Order Ducati Memanas
- MotoGP 2026: Fabio Di Giannantonio Buka Suara soal Misi Bantu Marc Marquez
- Marc Marquez Pimpin 10 Terbaik Practice MotoGP Malaysia, Martin Mundur
- Marc Marquez Kecelakaan di Practice MotoGP Malaysia
- Nasib MotoGP Qatar 2026 di Ujung Tanduk, Sikap Para Pembalap Mulai Terungkap
- MotoGP Malaysia 2026: Marc Marquez Singgung Team Order Ducati, Ada Pesan Tersembunyi