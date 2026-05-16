MotoGP 2026: Valentino Rossi Buka Suara, VR46 Terancam Kehilangan Pembalap Kunci

jpnn.com - Di tengah panasnya persaingan MotoGP 2026, legenda balap Valentino Rossi berbicara soal masa depan timnya, Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

Rossi mengaku hingga kini belum ada keputusan final terkait komposisi pembalap yang akan membela VR46 pada musim 2027.

Situasi tersebut muncul di tengah kabar hengkanya salah satu rider andalan VR46, Fabio Di Giannantonio.

Rossi tidak menampik bahwa kehilangan Di Giannantonio akan menjadi situasi yang berat bagi tim.

Pasalnya, pembalap yang karib disapa Diggia itu dinilai sebagai salah satu simbol perkembangan VR46 dalam beberapa musim terakhir.

"Kami merasa sangat puas dengan perjalanan bersama Di Giannantonio. Saat pertama bergabung, situasinya belum ideal, tetapi perlahan kami berkembang bersama hingga kini dia mampu tampil sangat kompetitif," ucapnya.

Menurut pemilik sembilan gelar juara dunia itu, hubungan antara tim dan pembalap tidak hanya dibangun lewat hasil di lintasan, tetapi juga melalui proses panjang yang membuat keduanya tumbuh bersama.

Karena itu, Rossi mengakui akan ada rasa kehilangan jika pada akhirnya Diggia memilih melanjutkan karier di tempat lain.