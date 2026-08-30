MotoGP 2027: Australia Punya Wajah Baru

jpnn.com - MotoGP 2027 bakal menghadirkan wajah baru di Australia.

Grand Prix Australia tidak lagi digelar di Phillip Island, melainkan berpindah ke lintasan jalan raya di pusat Kota Adelaide.

Desain sirkuit baru tersebut resmi diperkenalkan pada Minggu (30/8/2026).

Lintasan tersebut memiliki panjang 4,13 kilometer dengan 15 tikungan dan memanfaatkan sejumlah bagian dari sirkuit Adelaide yang pernah digunakan Formula 1.

Wakil CEO MotoGP Group Carlos Ezpeleta mengatakan rancangan tersebut dikembangkan dengan mempertimbangkan karakter balapan sekaligus aspek keselamatan.

"Kami ingin menciptakan lintasan yang menarik bagi para pembalap sekaligus memastikan standar keselamatan tetap menjadi prioritas utama," ucapnya.

Adelaide Kembali Jadi Panggung Balap

Adelaide bukan kota baru dalam sejarah motorsport. Kota tersebut pernah menjadi tuan rumah Formula 1 pada 1985 hingga 1995 sebelum GP Australia berpindah ke Melbourne.

Kini, Adelaide kembali mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah ajang balap dunia. MotoGP bahkan telah menyepakati kontrak selama enam tahun dengan Australia Selatan hingga 2032.