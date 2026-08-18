MotoGP 2027 Bakal Berubah Total, Bos Ducati Ungkap Hal yang Bikin Antusias

jpnn.com - MotoGP 2027 akan menghadirkan tantangan baru bagi seluruh tim.

Kapasitas mesin akan dipangkas menjadi 850cc. Selain itu, sejumlah perangkat dan komponen yang digunakan pada era sebelumnya juga mengalami perubahan.

Bos Ducati Gigi Dall'Igna menilai kondisi tersebut membuat pengembangan motor 2027 tidak bisa sekadar meneruskan konsep Desmosedici saat ini.

Ducati Harus Memulai Proyek Baru

Menurut Dall'Igna, pengalaman teknis dari proyek sebelumnya tetap penting. Namun, perubahan aturan membuat sebagian besar komponen motor harus dirancang ulang.

"Pengetahuan teknis yang sudah kami kumpulkan tentu tetap berguna. Namun, perubahan kapasitas mesin, ban, dan larangan perangkat tertentu membuat kami harus membangun motor yang benar-benar baru," jelasnya.

Situasi tersebut justru menjadi sesuatu yang menarik bagi Dall'Igna. Menurutnya, kesempatan merancang motor dengan aturan baru memberikan ruang luas bagi para insinyur untuk bereksperimen.

Gigi Dall'Igna Antusias

Ducati memang menjadi kekuatan dominan dalam beberapa musim terakhir. Namun, persaingan MotoGP 2026 mulai menunjukkan perubahan setelah Aprilia mampu merebut tujuh kemenangan dari 12 balapan.

Dall'Igna pun melihat regulasi 2027 sebagai kesempatan untuk membuka babak baru dalam pengembangan motor Ducati.