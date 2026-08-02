MotoGP 2027 Hadir dengan Wajah Baru, Semua Berawal dari Thailand

jpnn.com - MotoGP 2027 akan dibuka dengan momen bersejarah di Thailand.

Untuk pertama kalinya, seluruh pembalap kelas premier akan berkompetisi menggunakan motor bermesin 850cc sesuai regulasi teknis terbaru.

Momen bersejarah tersebut akan berlangsung di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, yang ditetapkan sebagai seri pembuka pada 5-7 Maret 2027.

Buriram Pertahankan Status Istimewa

Kepercayaan kepada Buriram bukan tanpa alasan. MotoGP kembali menempatkan Thailand sebagai pembuka kalender balap setelah sebelumnya memegang peran serupa pada 2025 dan 2026.

"Kepercayaan untuk membuka musim selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan bahwa Thailand memiliki peran besar dalam perkembangan MotoGP."

"Dukungan para penggemar di sana juga terus meningkat dari musim ke musim," demikian pernyataan resmi MotoGP.

Awal Siklus Baru Kejuaraan Dunia

CEO MotoGP Group Carmelo Ezpeleta menilai perubahan regulasi membutuhkan panggung yang sudah terbukti mampu menghadirkan penyelenggaraan berkualitas.

"Hubungan yang kami bangun dengan Thailand selama ini berjalan sangat baik. Ditambah lagi, atmosfer yang selalu diciptakan para penggemar membuat Buriram pantas kembali dipercaya membuka musim," ujar Ezpeleta.