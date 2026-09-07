MotoGP 2027: Luca Marini Bukan Sekadar Pembalap Baru KTM

jpnn.com - Luca Marini bakal menjalani petualangan baru bersama Tech3 KTM pada MotoGP 2027.

Namun, KTM ternyata tidak hanya melihat kemampuan pembalap Italia itu di lintasan.

Pengalaman Marini dalam memberikan masukan teknis terhadap proyek RC16 menjadi alasan kuat KTM merekrutnya.

Direktur Motorsport KTM Pit Beirer menyebut Marini sudah menunjukkan ketertarikan terhadap proyek tersebut sejak awal.

"Kami sangat senang dia bergabung dengan kami," ucapnya.

"Sejak awal Luca sudah menunjukkan keinginan kuat untuk menjadi bagian dari proyek ini. Bagi kami, hal tersebut penting karena kami membutuhkan pembalap yang benar-benar percaya dengan proyek KTM."

KTM Ingin Marini Jadi Penyeimbang di Tech3

Kehadiran Marini juga sesuai dengan rencana KTM untuk mengombinasikan pembalap berpengalaman dan pembalap muda di Tech3.

KTM tidak ingin tim tersebut diisi dua rookie sekaligus karena Tech3 dinilai membutuhkan pembalap yang mampu memberikan kontribusi sejak awal.