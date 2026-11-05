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MotoGP 2027: Marc Marquez Terancam Pensiun Lebih Cepat, Apa Alasannya?

MotoGP 2027: Marc Marquez Terancam Pensiun Lebih Cepat, Apa Alasannya?
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Pembalap Ducati Marc Marquez. Foto: JOE KLAMAR/AFP.

jpnn.com - Ada sesuatu yang membuat masa depan Marc Marquez di MotoGP mulai dipertanyakan.

Pembalap Ducati itu bahkan diprediksi tidak akan menyelesaikan seluruh masa kontraknya. Apa yang sebenarnya terjadi?

Pengamat balap motor Carlo Pernat memperkirakan rider asal Spanyol itu bisa mengakhiri kariernya lebih awal meskipun masih memiliki kontrak bersama Ducati hingga 2028.

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Pernat memprediksi musim 2027 bisa menjadi tahun terakhir Marquez di lintasan.

Prediksi tersebut muncul di tengah perubahan besar dalam pengelolaan MotoGP setelah Liberty Media mengambil alih kepemilikan kompetisi.

Perubahan MotoGP Jadi Pertimbangan Marquez

Menurut Pernat, perkembangan MotoGP saat ini menghadirkan beban tambahan bagi para pembalap.

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Situasi tersebut dinilai makin sulit diterima, terutama bagi Marquez yang telah menghabiskan sekitar 14 tahun berkompetisi di kelas utama.

Riwayat kecelakaan serius yang dialaminya pada 2020 juga membuat persoalan keselamatan menjadi hal penting dalam menentukan masa depannya.

Ada sesuatu yang membuat masa depan Marc Marquez di MotoGP mulai dipertanyakan. Apa yang terjadi?

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