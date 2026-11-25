MotoGP 2027: Pedro Acosta Sadar Diri di Hadapan Marc Marquez
jpnn.com - Persaingan Pedro Acosta dan Marc Marquez dalam satu tim Ducati pada MotoGP 2027 menjadi salah satu hal yang patut dinantikan.
Duet Marquez-Acosta diprediksi menyita perhatian karena mempertemukan talenta muda yang tengah berkembang dengan pembalap yang telah mengoleksi banyak gelar juara dunia.
Namun, Acosta memilih bersikap realistis. Pembalap asal Spanyol itu menyadari pencapaian Marquez masih jauh melampaui apa yang telah diraihnya sejauh ini.
Pedro Acosta Tak Mau Sesumbar
Marquez datang dengan koleksi 10 gelar juara dunia di berbagai kelas, termasuk delapan titel MotoGP.
Sementara itu, Acosta baru memiliki satu kemenangan balapan utama MotoGP meskipun sebelumnya sukses menjadi juara dunia Moto3 dan Moto2.
Perbedaan pengalaman selama 11 tahun juga membuat Acosta tidak ingin terlalu percaya diri menghadapi persaingan dengan seniornya tersebut.
"Saya rasa Marc tidak akan menganggap saya sebagai pesaing terberatnya. Dengan sepuluh gelar dunia yang sudah dia raih, tentu dia tidak perlu merasa khawatir menghadapi pembalap yang baru sekali memenangi balapan MotoGP," ucapnya.
Meski demikian, Acosta tidak datang ke Ducati hanya untuk menjadi pelengkap. Dia percaya memiliki kemampuan untuk suatu hari merebut gelar juara dunia MotoGP.
Persaingan Pedro Acosta dan Marc Marquez dalam satu tim Ducati pada MotoGP 2027 menjadi salah satu hal yang patut dinantikan.
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