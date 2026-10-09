MotoGP 2027 Ubah Format Kualifikasi, Marc Marquez Ungkap Dilema Para Pembalap

jpnn.com - MotoGP 2027 akan menghadirkan perubahan dalam penentuan posisi start. Marc Marquez memberikan pandangannya.

Rider Ducati Lenovo itu menilai penerapan dua sesi kualifikasi terpisah untuk sprint race dan balapan utama membuat agenda para pembalap makin padat.

Format baru tersebut memisahkan penentuan posisi start kedua balapan. Kualifikasi sprint race akan digelar pada Jumat dengan durasi 15 menit, sedangkan sesi untuk balapan utama tetap berlangsung pada Sabtu.

Perubahan itu memungkinkan pembalap memulai sprint race dan Grand Prix dari posisi berbeda.

Namun, tambahan sesi kualifikasi juga memunculkan kekhawatiran karena pembalap harus menghadapi aktivitas yang lebih intens sepanjang akhir pekan.

Marc Marquez Pertanyakan Tujuan Perubahan

Marquez menilai alasan di balik perubahan format tersebut perlu dipahami terlebih dahulu. Menurut pembalap asal Spanyol itu, jadwal yang berlaku saat ini saja sudah cukup menguras tenaga.

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"Saya ingin mengetahui apa yang sebenarnya ingin dicapai melalui perubahan ini. Dari sisi pembalap, tambahan agenda tersebut justru berpotensi membuat akhir pekan semakin melelahkan," ucapnya.

Marquez menyadari keputusan mengenai format kompetisi bukan berada di tangan para pembalap. Karena itu, mereka harus menentukan sikap terhadap aturan yang akan diterapkan.