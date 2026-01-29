MotoGP: Akhir Era Fabio Quartararo di Yamaha? Honda Disebut Jadi Pelabuhan Baru

jpnn.com - Isu besar mengguncang paddock MotoGP menjelang musim 2026. Fabio Quartararo dilaporkan bakal mengakhiri kebersamaannya dengan Yamaha.

Rider asal Prancis itu disebut-sebut akan bergabung dengan Honda mulai MotoGP 2027.

Quartararo kabarnya telah menentukan arah kariernya untuk jangka panjang meski masih terikat kontrak dengan Yamaha hingga akhir musim 2026.

Kampiun MotoGP 2021 dilaporkan sudah mencapai kata sepakat dengan Honda Racing Corporation (HRC) untuk kontrak berdurasi dua musim.

"Fabio Quartararo dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Honda Racing Corporation untuk musim 2027 dan 2028," bunyi laporan Motosport.

Jika kabar ini benar, maka kebersamaan Quartararo dengan Yamaha akan berakhir setelah delapan musim.

Sejak promosi ke tim pabrikan, Quartararo menjadi simbol kebangkitan Yamaha, termasuk mempersembahkan gelar juara dunia 2021.

Quartararo sendiri sebelumnya masih menunjukkan kepercayaan terhadap proyek Yamaha, terutama setelah memperpanjang kontrak pada April 2024.