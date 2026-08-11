MotoGP Aragon 2026: Alex Marquez Bawa Modal yang Bikin Rival Waspada

jpnn.com - Alex Marquez mulai menemukan kembali kepercayaan dirinya menjelang MotoGP Aragon 2026.

Meski gagal mengamankan podium pada seri sebelumnya di Inggris, pembalap Gresini Racing itu membawa satu kabar penting.

Kondisi fisik Alex kini disebut makin mendekati level terbaik. Situasi tersebut menjadi modal berharga sebelum MotoGP 2026 berlanjut ke Aragon pada akhir Agustus.

Alex Marquez Nyaris Podium

Di Silverstone, Alex sebenarnya sempat menunjukkan potensi untuk bersaing di barisan depan. Berangkat dari posisi ketujuh, dia sempat berada di urutan ketiga.

Peluang tersebut kemudian sirna setelah Alex melakukan kesalahan di Tikungan 1. Insiden itu membuat posisinya turun dan memaksanya kembali bekerja keras untuk mengejar rombongan depan.

Meski akhirnya finis tanpa podium, Alex tetap mampu menjadi pembalap Ducati dengan posisi terbaik dalam balapan tersebut.

"Saya merasa kami sebenarnya punya peluang besar untuk bertarung di posisi kedua. Saya sendiri yang membuat kesalahan di Tikungan 1 dan akibatnya cukup besar karena kesempatan meraih podium akhirnya hilang," ucapnya.

Kondisi Fisik Mulai Pulih

Catatan tersebut menunjukkan bahwa kecepatan Alex sebenarnya cukup kompetitif untuk bertarung di posisi teratas. Hanya saja, kesalahan kecil membuat peluang meraih podium harus berakhir.