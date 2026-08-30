MotoGP Aragon 2026: Fabio Quartararo Ungkap Detik-detik Mesin Yamaha Mulai Bermasalah

jpnn.com - Fabio Quartararo tidak mampu menyelesaikan Sprint Race MotoGP Aragon 2026 setelah motor Yamaha yang dikendarainya mengalami persoalan teknis.

Pembalap Prancis tersebut terpaksa mengakhiri balapan pada Lap 5 dari 11 putaran.

Motor Yamaha miliknya tiba-tiba kehilangan tenaga sebelum mengeluarkan asap dan tidak dapat melanjutkan perlombaan.

Firasat Quartararo

Menariknya, Quartararo ternyata sudah merasakan kejanggalan sejak balapan baru dimulai. Kondisi tersebut membuatnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan mesin motornya.

"Sejak awal sebenarnya sudah terasa ada masalah. Ketika balapan dimulai, saya bahkan hampir harus berhenti. Setelah itu tenaga mesin terus menurun secara perlahan," ucapnya.

Quartararo kemudian hanya bisa menunggu hingga kerusakan semakin parah. Pengalaman serupa ternyata pernah dialaminya ketika menjalani balapan di Thailand.

"Saya pernah mengalami kejadian yang hampir sama di Thailand. Jadi, saya sudah tahu ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada akhirnya masalah itu menjadi semakin jelas ketika mesin benar-benar berhenti," tambahnya.

Jatah Mesin Yamaha Ikut Jadi Sorotan

Kerusakan tersebut menjadi persoalan tambahan bagi Quartararo karena jumlah mesin yang dapat digunakan pembalap MotoGP sepanjang musim memiliki batas.