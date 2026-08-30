MotoGP Aragon 2026: Marc Marquez Bongkar Momen Kunci yang Menjatuhkan Bezzecchi
jpnn.com - Marc Marquez ternyata sudah menyiapkan langkah khusus untuk menghadapi Marco Bezzecchi sejak sprint race MotoGP 2026.
Keputusan agresif di Tikungan 1 menjadi kunci pembalap Ducati itu merebut kemenangan.
Marquez mengawali balapan dari posisi kedua langsung memburu Bezzecchi, yang berada di pole position.
Marquez Tampil Agresif
Tanpa memberikan kesempatan kepada Bezzecchi untuk membangun jarak, The Baby Alien melancarkan serangan pada tikungan pertama.
Manuver tersebut membuat Marc naik ke posisi terdepan. Alex Marquez kemudian ikut melewati Bezzecchi sehingga pembalap Aprilia itu harus turun ke posisi ketiga.
Rider asal Spanyol itu mampu mempertahankan keunggulannya hingga finis. Dia menyelesaikan sprint race dengan keunggulan 1,1 detik atas Alex, sedangkan Bezzecchi tertinggal sekitar dua detik dari sang pemenang.
Ban Bezzecchi Jadi Petunjuk
Keputusan Marc Marquez menyerang sejak awal ternyata bukan tanpa perhitungan. Dia sudah mengetahui Bezzecchi memilih ban belakang soft untuk sprint race.
Kondisi tersebut membuat Marc melihat lap pertama sebagai kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Jika Bezzecchi berhasil melaju sendirian di depan, situasinya tentu akan lebih sulit bagi pembalap Ducati tersebut.
Marc Marquez ternyata sudah menyiapkan langkah khusus untuk menghadapi Marco Bezzecchi sejak sprint race MotoGP 2026.
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