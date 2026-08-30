MotoGP Aragon 2026: Marc Marquez Juara Sprint Race, Ada Perubahan di Papan Atas
jpnn.com - Marc Marquez kembali menunjukkan mengapa Sirkuit MotorLand Aragon menjadi salah satu trek favoritnya.
The Baby Alien menjadi pemenang Sprint Race MotoGP Aragon 2026, Sabtu (29/8/2026).
Pembalap Ducati tersebut tampil agresif sejak lap pertama meski sebelumnya harus mengakui keunggulan Marco Bezzecchi pada sesi latihan dan kualifikasi.
Marc Marquez Tak Terbendung di Aragon
Marquez langsung mengambil alih posisi terdepan di Tikungan 1. Bezzecchi yang start dari pole position kemudian terus membayangi, tetapi tidak menemukan celah untuk melakukan serangan.
Kemenangan tersebut sekaligus membuat Marquez mengulang hasil apik bersama Alex Marquez pada Sprint Race Aragon tahun lalu.
Hasil Sprint Race juga memberikan perubahan dalam persaingan papan atas klasemen MotoGP 2026.
Bezzecchi Pangkas Jarak dengan Jorge Martin
Jorge Martin hanya mampu mengakhiri balapan pendek tersebut di posisi kelima. Pembalap Aprilia itu berada di belakang Pedro Acosta yang kembali menjadi rider KTM dengan performa paling menonjol.
Situasi tersebut membuat Bezzecchi berhasil memangkas jarak dengan Martin dalam perebutan posisi teratas klasemen.
Marc Marquez kembali menguasai Sprint Race MotoGP Aragon 2026. Kemenangan The Baby Alien membawa perubahan penting di papan atas klasemen.
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