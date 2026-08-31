menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » MotoGP Aragon 2026: Marc Marquez Menang, Ternyata Sempat Bikin Kesalahan Tak Terduga

MotoGP Aragon 2026: Marc Marquez Menang, Ternyata Sempat Bikin Kesalahan Tak Terduga

MotoGP Aragon 2026: Marc Marquez Menang, Ternyata Sempat Bikin Kesalahan Tak Terduga
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Marc Marquez menjadi pemenang MotoGP Aragon 2026. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP.

jpnn.com - Marc Marquez berhasil mengamankan kemenangan di MotoGP Aragon 2026.

Namun, perjalanan The Baby Alien menuju podium tertinggi ternyata tidak berjalan mudah.

Balapan di MotorLand Aragon, Minggu (30/8/2026) malam WIB, menjadi panggung kebangkitan Marquez setelah gagal podium pada MotoGP Inggris.

Baca Juga:

Marc Marquez Akui Ada Kesalahan

Di balik kemenangan tersebut, Marquez justru menyoroti kesalahan yang dilakukannya pada fase awal balapan.

Pembalap berusia 33 tahun itu mengaku keliru dalam mengoperasikan perangkat pada motornya.

Kesalahan tersebut membuat kecepatannya terganggu ketika memasuki sejumlah tikungan awal.

Baca Juga:

"Saya sudah mengatakan bahwa Tikungan 1 akan menjadi bagian penting, tetapi kali ini saya melakukan kesalahan besar karena lupa melepas perangkat belakang. Akibatnya, saya kehilangan banyak waktu di Tikungan 2 dan 3," ucapnya.

Tak Terganggu Blunder

Meski sempat kehilangan momentum, Marc tidak membiarkan kesalahan tersebut mengganggu fokusnya.

Marc Marquez menang di MotoGP Aragon 2026, tetapi ada momen tak terduga sempat terjadi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI