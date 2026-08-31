MotoGP Aragon 2026: Marc Marquez Menang, Ternyata Sempat Bikin Kesalahan Tak Terduga
jpnn.com - Marc Marquez berhasil mengamankan kemenangan di MotoGP Aragon 2026.
Namun, perjalanan The Baby Alien menuju podium tertinggi ternyata tidak berjalan mudah.
Balapan di MotorLand Aragon, Minggu (30/8/2026) malam WIB, menjadi panggung kebangkitan Marquez setelah gagal podium pada MotoGP Inggris.
Marc Marquez Akui Ada Kesalahan
Di balik kemenangan tersebut, Marquez justru menyoroti kesalahan yang dilakukannya pada fase awal balapan.
Pembalap berusia 33 tahun itu mengaku keliru dalam mengoperasikan perangkat pada motornya.
Kesalahan tersebut membuat kecepatannya terganggu ketika memasuki sejumlah tikungan awal.
"Saya sudah mengatakan bahwa Tikungan 1 akan menjadi bagian penting, tetapi kali ini saya melakukan kesalahan besar karena lupa melepas perangkat belakang. Akibatnya, saya kehilangan banyak waktu di Tikungan 2 dan 3," ucapnya.
Tak Terganggu Blunder
Meski sempat kehilangan momentum, Marc tidak membiarkan kesalahan tersebut mengganggu fokusnya.
Marc Marquez menang di MotoGP Aragon 2026, tetapi ada momen tak terduga sempat terjadi.
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