MotoGP Aragon 2026: Marc Marquez Menjaga Peluang Juara, Lihat Klasemen

jpnn.com - Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez terus menjaga peluang menjadi juara MotoGP 2026.

Marc memenangi sprint race GP Aragon di Sirkuit MotorLand Aragon, Spanyol, Sabtu (28/9/2026).

Laman MotoGP mencatat Marc menjadi yang terbaik di balapan 11 lap kemarin, sehingga dia mengantongi 212 poin di klasemen pembalap musim ini.

Marc hanya terpaut 33 poin dari pemuncak klasemen Jorge Martin (Aprilia) yang mengumpulkan 245 poin.

Andai menjadi yang terbaik di GP Aragon 2026, Minggu, dan Jorge Martin gagal finis, maka jarak mereka tinggal delapan poin karena sebagai pemenang di sana Marquez akan mendapatkan 25 poin.

Jalan Marc Marquez menjuarai MotoGP 2026, sekaligus mempertahankan status kampiun musim lalu, tersendat lantaran absen di GP Prancis dan Catalunya.

Saat itu, pembalap asal Spanyol itu harus menjalani operasi cedera kaki dan bahu kanannya.

Pada balapan GP Aragon 2026, Marc Marquez akan start dari urutan kedua, di belakang Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) yang merebut pole position.