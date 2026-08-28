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MotoGP Aragon 2026: Marc Marquez Punya Modal untuk Menggila

MotoGP Aragon 2026: Marc Marquez Punya Modal untuk Menggila
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Marc Marquez di Sirkuit Silverstone. Foto: Glyn Kirk/AFP

jpnn.com - MotoGP Aragon 2026 menjadi kesempatan Marc Marquez untuk kembali menunjukkan dominasinya.

Seri ke-13 MotoGP 2026 itu akan berlangsung pada 28–30 Agustus.

Marquez memiliki rekam jejak luar biasa setiap kali tampil di Aragon.

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Marc Marquez Dominan di Aragon

The Baby Alien sudah mengoleksi tujuh kemenangan di Aragon sejak tampil di kelas MotoGP pada 2013.

Kesuksesan tersebut diraih pada 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, dan 2025.Marc Marquez Dominan di Aragon

Praktis, Alex Rins menjadi satu-satunya pembalap aktif lain yang pernah memenangi MotoGP Aragon. Namun, kemenangan rider Yamaha itu hanya terjadi sekali pada 2020.

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Modal tersebut membuat Marquez memiliki alasan untuk percaya diri menghadapi seri kali ini.

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Apalagi, dia membutuhkan momentum kebangkitan setelah hanya finis ketujuh pada MotoGP Inggris di Silverstone.

Marc Marquez punya catatan luar biasa di MotoGP Aragon 2026. Mampukah The Baby Alien kembali berjaya?

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