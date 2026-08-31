menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » MotoGP Aragon 2026: Marco Bezzecchi Bongkar Alasan Sulit Menjatuhkan Marc Marquez

MotoGP Aragon 2026: Marco Bezzecchi Bongkar Alasan Sulit Menjatuhkan Marc Marquez

MotoGP Aragon 2026: Marco Bezzecchi Bongkar Alasan Sulit Menjatuhkan Marc Marquez
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Marc Marquez (kiri) dan Marco Bezzecchi (kanan). Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP.

jpnn.com - Marco Bezzecchi mengungkap cerita di balik duel sengitnya dengan Marc Marquez pada MotoGP Aragon 2026.

Pembalap Aprilia tersebut mengakui ada faktor yang membuat dirinya sulit mempertahankan keunggulan atas Marquez.

Bezzecchi sebenarnya mampu memberikan perlawanan hingga beberapa lap awal.

Baca Juga:

Bezzecchi Sulit 'Menjatuhkan' Marquez

Namun, Marquez kemudian berhasil melewati rider asal Italia itu dan mengambil alih posisi di depan.

"Saya tahu Marc (Marquez, red) punya pengalaman yang sangat banyak. Ditambah kecepatannya hari ini, sulit bagi saya untuk menghentikannya."

"Saya akhirnya kehilangan posisi dan Pedro (Acosta, red) juga bisa memanfaatkan kesempatan itu," ucapnya.

Baca Juga:

Menurut Bezzecchi, pertarungan tersebut menjadi salah satu bagian paling menarik sepanjang balapan. Dia bahkan mengaku merasakan tekanan besar ketika kedua motor berada dalam jarak yang sangat dekat.

"Situasinya memang sedikit aneh, tetapi justru itu yang membuat duel tersebut menyenangkan," tambahnya.

Marco Bezzecchi mengungkap cerita di balik duel sengitnya dengan Marc Marquez pada MotoGP Aragon 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI