MotoGP Aragon 2026: Marco Bezzecchi Bongkar Alasan Sulit Menjatuhkan Marc Marquez
jpnn.com - Marco Bezzecchi mengungkap cerita di balik duel sengitnya dengan Marc Marquez pada MotoGP Aragon 2026.
Pembalap Aprilia tersebut mengakui ada faktor yang membuat dirinya sulit mempertahankan keunggulan atas Marquez.
Bezzecchi sebenarnya mampu memberikan perlawanan hingga beberapa lap awal.
Bezzecchi Sulit 'Menjatuhkan' Marquez
Namun, Marquez kemudian berhasil melewati rider asal Italia itu dan mengambil alih posisi di depan.
"Saya tahu Marc (Marquez, red) punya pengalaman yang sangat banyak. Ditambah kecepatannya hari ini, sulit bagi saya untuk menghentikannya."
"Saya akhirnya kehilangan posisi dan Pedro (Acosta, red) juga bisa memanfaatkan kesempatan itu," ucapnya.
Menurut Bezzecchi, pertarungan tersebut menjadi salah satu bagian paling menarik sepanjang balapan. Dia bahkan mengaku merasakan tekanan besar ketika kedua motor berada dalam jarak yang sangat dekat.
"Situasinya memang sedikit aneh, tetapi justru itu yang membuat duel tersebut menyenangkan," tambahnya.
Marco Bezzecchi mengungkap cerita di balik duel sengitnya dengan Marc Marquez pada MotoGP Aragon 2026.
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