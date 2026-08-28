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MotoGP Aragon 2026: Toprak Razgatlioglu Punya Kenangan Manis, tetapi

MotoGP Aragon 2026: Toprak Razgatlioglu Punya Kenangan Manis, tetapi
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Pembalap Pramac Yamaha MotoGP Toprak Razgatlioglu. Foto: Lilian Suwanrumpha/AFP

jpnn.com - Toprak Razgatlioglu kembali menghadapi tantangan berat saat MotoGP Aragon 2026 digelar akhir pekan ini.

Aragon sebenarnya memiliki tempat khusus bagi pembalap Pramac Yamaha itu.

Namun, pengalaman manis di masa lalu tidak serta-merta membuat Toprak yakin bisa mengulang pencapaian serupa di kelas MotoGP.

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Toprak menyadari karakter motor V4 Yamaha yang digunakannya saat ini membuat persaingan di Aragon menjadi ujian tersendiri.

"Saya menyukai sirkuit ini karena memiliki banyak kenangan bagus. Namun, mengendarai motor MotoGP tentu berbeda, sehingga saya memperkirakan akhir pekan nanti kembali menjadi tantangan yang sulit," ucapnya.

Toprak Bawa Kenangan Manis ke Aragon

Kenangan tersebut salah satunya berasal dari keberhasilan Toprak meraih kemenangan bersama BMW di World Superbike (WorldSBK) pada musim lalu.

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Kendati demikian, pengalaman tersebut belum cukup menjadi jaminan untuk mendapatkan hasil maksimal di MotoGP.

Performa Toprak dalam beberapa seri terakhir memang belum memuaskan. Dalam empat balapan erakhir, dia tidak mampu menembus posisi 14 besar.

Toprak Razgatlioglu kembali menghadapi tantangan berat saat MotoGP Aragon 2026 digelar akhir pekan ini.

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