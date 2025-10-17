menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » MotoGP Australia 2025: Francesco Bagnaia Tertekan, Marco Bezzecchi Tak Mau Menyerah

MotoGP Australia 2025: Francesco Bagnaia Tertekan, Marco Bezzecchi Tak Mau Menyerah

MotoGP Australia 2025: Francesco Bagnaia Tertekan, Marco Bezzecchi Tak Mau Menyerah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia. Foto: REUTERS/Pablo Morano.

jpnn.com - Persaingan menuju akhir musim MotoGP 2025 makin menegangkan. Fokus kini tertuju pada duel antara Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi yang akan memperebutkan posisi ketiga klasemen.

Bagnaia saat ini masih bertahan di peringkat ketiga dengan 274 poin. Namun, jarak 20 angka dari Bezzecchi di posisi keempat membuat situasinya belum aman.

Pertarungan Bagnaia vs Bezzecchi di Australia

Kedua pembalap akan kembali bertarung di MotoGP Australia 2025, yang berlangsung akhir pekan ini.

Baca Juga:

Satu kesalahan kecil di Sirkuit Phillip Island bisa membuat pembalap Bagnaia atau Bezzecchi kehilangan podium akhir musim.

Motivasi Tinggi Bezzecchi

Bezzecchi datang ke Australia dengan semangat tinggi meski harus menanggung beban berat.

Pembalap Aprilia itu dijatuhi double long lap penalty akibat insiden dengan Marc Marquez di MotoGP Indonesia 2025.

Baca Juga:

Hukuman tersebut membuat peluangnya meraih hasil maksimal sedikit terhambat, tetapi Bezzecchi menegaskan tidak akan menyerah.

"Saya tahu peluang (posisi tiga) masih terbuka. Cedera dan hukuman tak akan menghentikan saya."

Persaingan menuju akhir musim MotoGP 2025 makin menegangkan. Fokus kini tertuju pada duel antara Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI