MotoGP Australia 2026 Batal, Marc Marquez Tak Bisa Menyembunyikan Kesedihan

jpnn.com - Marc Marquez menyayangkan keputusan pembatalan balapan utama MotoGP Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island, Minggu (25/10/2026).

Pembalap Ducati Lenovo itu menilai situasi tersebut menjadi akhir yang mengecewakan bagi sirkuit yang akan kehilangan statusnya sebagai tuan rumah kelas premier pada musim depan.

Cuaca buruk membuat agenda balapan tidak dapat dilanjutkan. Hujan lebat dan kabut mengurangi jarak pandang hingga mengganggu operasional helikopter medis, yang menjadi salah satu pertimbangan utama dalam keputusan pembatalan.

Bagi Marquez, situasi ini terasa lebih mengecewakan karena Phillip Island seharusnya menjadi lokasi perpisahan MotoGP. Dia pun menyampaikan rasa simpatinya kepada para penggemar yang telah menantikan balapan tersebut.

"Para penggemar Phillip Island tentu merasakan kekecewaan besar. Menurut saya, sirkuit ini layak mendapatkan akhir yang lebih baik daripada harus kehilangan balapan terakhirnya akibat pembatalan," ucapnya.

Keselamatan Jadi Alasan Utama

Marquez memahami bahwa keputusan penyelenggara tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan keselamatan. Meski kondisi lintasan dinilai masih memungkinkan untuk balapan, kendala pada layanan medis udara membuat situasinya berbeda.

"Keadaan di lintasan sebenarnya masih bisa ditoleransi. Namun, helikopter medis tidak dapat mengudara, sehingga keselamatan menjadi alasan utama mengapa balapan tidak bisa dilanjutkan," tambahnya.

Hujan deras yang turun sejak pagi disertai kabut tebal membuat jarak pandang tidak memadai bagi helikopter medis. Padahal, sarana tersebut memiliki peran penting dalam mendukung penanganan darurat di Phillip Island.