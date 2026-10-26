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MotoGP Australia 2026 Batal, Marc Marquez Ungkap Fakta Mengejutkan soal Trek

MotoGP Australia 2026 Batal, Marc Marquez Ungkap Fakta Mengejutkan soal Trek
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Marc Marquez. Foto: Joe Klamar/AFP

jpnn.com - Pembatalan MotoGP Australia 2026 di Phillip Island menyisakan tanda tanya. Marc Marquez bahkan mengungkap fakta mengejutkan tentang kondisi trek yang sebenarnya.

Pembalap Ducati Lenovo itu menilai lintasan sebenarnya masih memungkinkan untuk menggelar balapan.

Namun, kendala jarak pandang membuat perlombaan harus dibatalkan demi keselamatan.

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Grand Prix Australia yang berlangsung di Phillip Island pada Minggu terpaksa dihentikan dari agenda setelah mengalami penundaan panjang akibat cuaca buruk.

Hujan bukan satu-satunya persoalan. Jarak pandang yang terbatas membuat helikopter medis tidak dapat mengudara.

Situasi tersebut menjadi pertimbangan utama penyelenggara untuk membatalkan balapan. 

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Pembatalan ini terasa makin mengecewakan karena menjadi akhir perjalanan MotoGP di Phillip Island. Mulai musim 2027, Grand Prix Australia dijadwalkan berpindah ke Adelaide.

"Rasanya menyedihkan melihat balapan terakhir di Phillip Island harus berakhir seperti ini. Sirkuit ini pantas mendapatkan perpisahan yang lebih baik," tambahnya.

MotoGP Australia 2026 batal digelar di Phillip Island. Marc Marquez mengungkap fakta mengejutkan soal kondisi trek.

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